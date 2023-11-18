Başkan Erdoğan Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurulu’nda konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Milli Türk Talebe Birliğimizin 62. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kuruluşundan bugüne Milli Türk Talebe Birliğimizin çatısı altında görev alan, hizmet veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün de aynı kutlu mücadeleyi sürdüren kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzda hizmet bayrağını devralacak olan kardeşlerime rabbimden başarılar diliyorum. Bilindiği gibi Milli Türk Talebe Birliği'nin kuruluşu 1916'ya kadar gider. Cumhuriyetin ilanından sonra da çalışmalarını sürdüren birliğimiz Hatay meselesinin en hararetli günlerinde aldığı aksiyon sebebiyle 1936 yılında kapatılmıştı. Yaklaşık 10 yıl sonra yeniden faaliyete geçen Milli Türk Talebe Birliği 1965 yılına kadar ismine ve temsil ettiği misyona pek de uyuşmayan bir yönetimin elinde adeta bizar olmuştu. Daha sonra yeniden isminde ifadesini bulan milli bir çizgiye yönelen birliğimiz benzer pek çok sivil toplum kuruluş gibi 12 Eylül darbesinin enkazı altında kalmıştır.

Bizde gençlik yıllarımızda bu çatı altında pekçok faaliyete katıldık. Burada tesisler müdürlüğü, kültürler müdürlüğü yaptım. Üstadımızın jübilesi ile alakalı burada bir seçim yapıldı, iki arkadaş finale kaldık, üstadımız görevi bana verdi. Jübilesini spor sergi sarayında yapıyoruz. Tribünler çöktü. Muhteşem bir katılım. Ayasofya'da su terazisinin önünde miting yapıyoruz. Üstadımız 'Ayasofo açılacak' diyerek o günden işaret fişeğini yaktı. Elhamdülillah Ayasofya'yı açmak da bize nasip oldu.

Bugün birliğimizden beklentimiz, gençlerin yoğun bir kürüsel bombardıman altında kaldığı şu günlerde kuşatıcılığını göstermesidir. Geleceğimiz teminatı olan gençlerimizi güçlü bir tarihi donanımla dünyayaya hazırlayamazsak işimizi zora sokarız. Filistin'de olanları görüyoruz. Müslümanlar buna layık değil. Bakın tüm haçlı cephesi bir arada. Dün akşamki ziyaretimde de bunu gördüm. Yatıyorlar kalkıyorlar, söyledikleri şey Hamas'ta Hamas. 7 Ekim'deki çıkış bu hali tetikledi diyorlar. Kendilerine şunu söyledim, "13 bin kadın çocuk İsrail tarafından öldü. Bunu niye konuşmuyorsunuz."

Ne olursa olsun dik duracağız. Bundan taviz veremeyiz. Bireysel kariyeri peşinde koşmaktan başka ideali olmayan kiltle bizim istikbalimizi emanet edeceğimiz gençlik olamaz.

Bize düşen görev, gençlerimize adına Türkiye Yüzyılı dediğimiz büyük Türkiye'nin inşası için gereken altyapıyı kurmak ve imkanları sağlamaktır.