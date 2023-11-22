Başkan Erdoğan’a yerel seçimler için adaylık sorusu! İzmir adayı kim olacak?

Başkan Erdoğan, Ankara'da yerel seçimlerle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday gösterilecek kişiler hakkında "Telaşlanmayın. Vakti saati gelince duyarsınız." dedi.

BÜYÜKŞEHİRLERİN ADAYLARI BELİRLENDİ Mİ?

A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un "Bugün aday adaylığı başvuru sürecinin son günüydü. Uçakta mesajları vermişsiniz ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız? Aralık ayı biraz geç gibi geldi." sorusu üzerine Başkan Erdoğan, "Telaşlanmayın. Vakti saati gelince duyarsınız." dedi.

ADAYLIK BAŞVURU SÜRECİ SONA ERİYOR

AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci bugün sona erecek. Alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti'de hazırlıklar sürüyor.