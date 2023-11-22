Emine Erdoğan: Bizim bir Filistin hayalimiz var

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ortaya çıkardığı insani krizi ve 15 Kasım'da devlet ve hükümet başkan eşlerinin ve ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenledikleri zirvenin ardından yapacakları çalışmaları ABD'de yayın yapan Newsweek dergisine değerlendirdi. Erdoğan, "Bir anne, bir kadın, bir insan olarak, çocuklarımıza ve torunlarımıza bu korkunç mirası bırakmayı reddediyorum. Türkiye olarak dili, dini, ırkı ne olursa olsun insanı merhametle kucaklayan, özü itibarıyla değerli gören bir küresel anlayışı savunacağız. Bölgede ve dünyada güvenin, istikrarın, barışın tesisi için her türlü adımı atacağız. Yorulmayacağız, durmayacağız. Çünkü, bizim bir Filistin hayalimiz var. Gazze sahillerinde dini, etnik kökeni fark etmeksizin Filistinli çocukların el ele kardeşçe koşturduğu bir hayal" dedi.