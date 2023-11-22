Son dakika: 81 ilde Çember-6 Operasyonu! 2 bin 136 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde yapılan Çember- 6 Operasyonlarında 2 bin 136 firari yakalandığını belirtti.

8️⃣1️⃣ İlde Aranan Şahıslara Yönelik Yapılan "ÇEMBER-6 Operasyonlarında" Arama Kaydı Bulunan 2️⃣1️⃣3️⃣6️⃣ Firari Yakalandı❗️ Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, ETMEYECEĞİZ❗️ Yakalanan şahıslardan:… pic.twitter.com/KeVsc7YcbC — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 22, 2023

Yerlikaya açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine izin asla vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Yakalanan şahıslardan 6'sının 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 11'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 119'unun ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde son 3 gün içinde yapılan Çember operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2 bin 136 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi. Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."