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2 bin firari suçlu Çember’den çıkamadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen ‘Çember- 6’ operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 136 firarinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

HABER MERKEZİ
2 bin firari suçlu Çember’den çıkamadı

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, firari suçluların yakalanmasına yönelik yurt genelinde 'Çember- 6' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca son 3 gün içerisinde yapılan çalışmalarda arama kaydı bulunan 2 bin 136 firari suçlu, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalandı.

YILLARDIR ARANIYORLARDI

Yakalanan kişilerden 6'sının 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 11'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 119'unun ise en fazla 5 yıldır arandığı tespit edildi. Firari suçluların sokaklarda gezmesine asla izin vermeyeceklerini belirten Yerlikaya, "Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.

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