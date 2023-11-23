Ara tatil kalkıyor mu? MEB harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı; öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik ara tatil anketi hazırladı. Anket bakanlığın Bilişim Sistemleri üzerinden erişime açıldı. Ara tatillerin devam edip etmeyeceğine yönelik alınacak karar kapsamında veli, öğrenci ve öğretmenlerin de fikirleri alınacak. İşte, "Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?" sorularına yanıt verilebilecek ara tatil anketi girişi ile ilgili detaylar...

ARA TATİL KALKACAK MI?

10 Aralık'a kadar devam edecek değerlendirmede kasım ara tatiline yönelik sorular yer alıyor. ''Ara tatil kaldırılsın mı, devam etsin mi?'' sorusuna yanıt aranıyor.

MEB ara tatil anketi için tıklayınız

MEB ARA TATİL ANKETİ NASIL OLACAK?

Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik hazırlanan anketlerde her grup için farklı soru sayısı ve çeşidi var.

Öğretmenlere 17, öğrencilere 15 ve velilere ise 18 soru yöneltildi. Yanıt kısmında ise, 'katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum' şeklinde üç seçenek bulunuyor.

Anketin girişindeki açıklamada uygulanan ara tatili yansıtan yanıtların içtenlikle cevaplanması notu yer alıyor.

YORUM KUTUSU DA BULUNUYOR

Öğretmenlere; ara tatil uygulamasından velilerin memnun olup olmadığı, öğrenciler ve velilere ise "ara tatil uygulaması aile bireylerini mutlu etti mi?" gibi sorular da yöneltiliyor.

Öğretmenlere ara tatil uygulamasından memnun olup olmadıkları da soruldu.

Öğretmenler ve veliler için bir yorum kutusu da bulunan ankette, öğrenciler için yorum bölümüne yer verilmedi.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı 15 tatil tarihini duyurdu. Milyonlarca öğrenci, 15 tatil ne zaman, hangi ay başlıyor? araştırıyor. Yılın ilk ara tatili sona erdikten sonra gündeme gelen 15 tatil (yarıyıl-sömestr) başlangıç ve bitiş tarihleri...

2023-2024 Eğitim yılının 15 tatil tarih aralığı belli oldu. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerini ilgilendiren 15 tatil ne zaman, hangi ayda yaşanacak? Yılın ilk ara tatili ardından uygulanacak olan 15 tatil tarihleri haberimizde...

15 TATİL NE ZAMAN, HANGİ AY?

15 Tatil, 22 Ocak - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2. Dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024 Yaz tatili 14 Haziran'da başlayacak.