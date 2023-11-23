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Haberler Gündem Emine Erdoğan: Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz

Emine Erdoğan: Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz

HABER MERKEZİ
Emine Erdoğan: Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin kişi başı yıllık su potansiyeli 1000 metreküpün altına düşerse su kıtlığı çeken bir ülke haline geleceğini belirterek, "Alınacak önlemlerle su verimliliğini artırarak, riski afete dönüşmeden engellemek bizim elimizde" ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suyu ve geleceği kurtarmak için ocak ayında başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" kapsamındaki çalışmaların devam etiğini belirtti. Gereken tek şeyin topyekun mücadele olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Suya vefa göstermezsek veda edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
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