Somasporlu Melih’i ezen sürücüye 5 yıl 8 ay hapis

İzmir Urla'da 14 Ağustos 2020 günü Ahmet Birol Aydınhan aracıyla Somaspor'da forma giyen futbolcu Melih Vardar (27) ile ağabeyi Semih Vardar'ın (31) bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Kazada Melih Vardar yaşamını yitirirken ağabeyi yaralandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aydınhan ve Semih Vardar'ın kanında alkol çıktığı için her ikisine de 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkeme heyeti, Aydınhan'a 'iyi hal' indirimi ile 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi, Vardar ise beraat etti. Vardar ailesinin itirazı sonrası dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Yeniden yargılama neticesinde Aydınhan, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.