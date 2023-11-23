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Haberler Gündem TBMM işçi alımı 2023 başvurusu nasıl yapılır? TBMM 250 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

TBMM işçi alımı 2023 başvurusu nasıl yapılır? TBMM 250 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 250 sürekli işçi alımı başvurularının başladığını duyurdu. Mülakatsız kura çekimi ile gerçekleştirilecek olan TBMM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TBMM sürekli işçi alımı başvuru şartları nelerdir? 2023 TBMM 250 personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Meclisin personel ihtiyacını karşılamak üzere 250 işçi alımı yapılıyor. Başvurular 22 Kasım itibariyle Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısından alınıyor. Personel alımı detayları da Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ve TBMM'nin internet sitesinden erişime sunuldu. İşte, TBMM personel alımı detayları...

TBMM işçi alımı 2023 başvurusu nasıl yapılır? TBMM 250 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

TBMM 250 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

TBMM'nin personel ihtiyacını karşılamak için 250 personel alımı ilanı yayımlandı. İlgililer başvurularını 22-27 Kasım tarihleri arasından e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı (TBMM)/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapacak.

TBMM PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sürekli işçi alımı için mülakat olmayacak ancak kura çekimi yapılacak. Kura çekimi ise TBMM'de 12 Aralık tariihnde saat 10:00'de olacak.

TBMM işçi alımı 2023 başvurusu nasıl yapılır? TBMM 250 personel alımı başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

h. Bu ilanın ekinde yer alan tablodaki unvanlara ilişkin belirlenmiş olan başvuru özel şartlarını taşımak,

ı. Öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

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