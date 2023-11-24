Başkan Erdoğan’dan İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerinin ülkemiz için hayırlara vesilmesini diliyorum. 2014 yılında 460 başvuruyla başladığımız inovalig'de bu sene 2003 başvuruya ulaştık. İlk günden beri sahip çıktığımız bu etkinliklere bundan sonra da gereken desteği vereceğiz. Yeter ki siz çalışın, üretin, istihdam oluşturun. Yeter ki siz Türkiye'nin potansiyeline güvenmeye devam edin. Sizi asla yalnız bırakmayız.

Sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk. Kurmaya devam ediyoruz. İhracatçılarımıza karşıladığımız ayrıcılıkların başında hususi pasaport vardır. Bu kapsamda şimdiye kadar 35 bin ihracatçımıza hususi damgalı pasaport verdik.

Sizlerin de arasında olduğu ihracatçılarımızın kendilerine verilen desteğin hakkını verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz geçen 204 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara rağmen ihracatımız yükselmeye devam ediyor. En yüksek Ekim ayı ihracat değerine ulaştık. Yıllık cari dengede son 2 ayda 7 milyar dolar iyileşme sağlandı. Bu başarıda emeği olan siz ihracatçılarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bunlar sadece birer başlangıç. Daha fazlasını başaracağız.

İhracatın rakam olarak artışı şüphesiz önemlidir. Ama bizim asıl yoğunlaşmamız gereken yüksek katma değerli ürün ihracatıdır. Sadece yükte değil, pahada da ağır ürünlerle yelpazemizi çeşitlendirmeliyiz. Savunma Sanayi alanında bunu başarıdk. Kilogram başına ortalama 57 doların üstüne çıktık.

Burada meramımızı daha iyi anlatmak adına çarpıcı bir örneği sizinle paylaşmak istiyoruz. İHA'da kullandığımız mercekleri Kanada'dan ithal ediyoruz. Suriye'deki operasyonlarımız nedeniyle Kanada mercek vermedi. Güya NATO'da beraber olduğumuz müttefikimizin bu yaklaşımı karşısında biz de ASELSAN'ı talimatlandırdık. Tam bir seferberlik ruhuyla yerli İHA'larımıza bu ürünü sundular. Yerli ve milli kamera sistemini böylece ülkemize kazandırdık. Yurt dışına da ihraç ettik. Kamera sistemimiz şu an dünyanın en iyisi. Burada sadece kendi ihtiyacımızı karşılamakla kalmadık. Kilogram değeri 20 bin dolar olan bir ürüne de sahip olduk. Bu hikmeti bir kez daha yaşayarak gördük.

Togg'da bir başarıdır. İçimizdeki muhalefetin çelmeleriyle karşılaştık. Devrim arabalarına ne yaptılarsa aynısını Togg'a da yapmak istediler. Otomobillerin yurt dışından geldiğini iddia edecek kadar kontrollerini kaybettiler. Zahmet edip bir günlerini ayırıp Togg üretim tesislerini ziyaret etmediler. Yollarımızı süsleyen 12 bin Togg aracına rağmen yalanlarına devam ediyorlar. Onlar kendi kin ve haset çukurlarında sürünsünler.

Türkiye yerinde saymakla yetinecek bir ülke değildir ve olamaz.

Elbette kimi alanlarda kendimizi yeterli görmeksek de ihracatta elde ettiğimiz bu başarılar tesadüf değil. İnovasyon meselesine çok büyük önem verdik.