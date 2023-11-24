İsrail esir takasını bugüne erteledi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 49 gündür sürüyor. Bölgede insani kriz büyümeye devam ederken, İsrail hükümeti ile Hamas arasında önceki gün kabul edilen 4 günlük ateşkes ve esir takası anlaşmasının başlama tarihi İsrail tarafından ertelendi. İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, varılan geçici ateşkes kapsamında rehinelerin serbest bırakılmasının cuma gününden (bugün) önce gerçekleşmeyeceğini duyururken, "Esirlerimizin serbest bırakılmasına yönelik müzakereler ilerliyor" dedi. İsrail medyasının İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ise, anlaşmanın Hamas ve arabulucu Katar tarafından imzalanmaması nedeniyle 24 saatlik bir gecikme yaşandığı ileri sürüldü.

50 REHİNEYE 150 TUTUKLU

İsrail hükümeti tarafından önceki gün yapılan açıklamada, Hamas ile 4 günlük ateşkes ve esir takası anlaşmasının kabul edildiğini açıklanmış, Hamas ise 50 rehineye karşılık İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinlinin serbest kalacağını duyurmuştu. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas Hareketi ile yapılan esir takası anlaşmasının, İsraillileri öldürmeyle suçlanan kişileri kapsamayacağını söyledi.

GECE BOYU BOMBALADI

Esir takası anlaşmasını erteleyen İsrail'in savaş uçakları, önceki gece boyunca kuzeyde Beyt Lahiye'den güneyde Mısır sınırında bulunan Refah kentine kadar Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Harabe olan enkazların altında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı.

TOPLU MEZAR

İSRAİL ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden ve naaşları İsrail makamlarınca alıkonulan Filistinliler, İsrail tarafından Kızılhaç Örgütü yoluyla Gazze'deki ilgili makamlara teslim edildi. Cenazeleri teslim alınan 111 Filistinlinin naaşı, toplu mezarda defnedildi.