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Haberler Gündem İzmir dahil 68 ilde 'Mercek-6' operasyonu: 1129 gözaltı

İzmir dahil 68 ilde 'Mercek-6' operasyonu: 1129 gözaltı

Ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik İzmir dahil 68 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-6' operasyonlarında 1129 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız 754 tabaca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 av tüfeği ele geçirildi.

DHA
İzmir dahil 68 ilde ’Mercek-6’ operasyonu: 1129 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 68 ilde gerçekleştirilen 'Mercek-6' operasyonlarında 1129 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyanlar ve silah kaçakçılarına yönelik 'Mercek-6' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonlarda; ruhsatsız 754 tabaca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 av tüfeği ele geçirildi. 1129 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ve polisi tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

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