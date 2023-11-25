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Mercek-6 operasyonlarında bin 129 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-6 Operasyonları’nda bin 129 şüpheli şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

HABER MERKEZİ
Mercek-6 operasyonlarında bin 129 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-6 Operasyonları düzenlendiğini açıkladı. Bu operasyon kapsamında; 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 951 silah ele geçirildiğini belirtti.

ONLARIN PEŞİNDEYİZ

Bin 129 şüpheli şahsın gözaltına alındığı operasyonda Bakan Yerlikaya şu bilgileri aktardı: "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. 68 ilde yapılan baskınlar kapsamında İstanbul'da 181 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 209 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 52 tabanca ele geçirildi, 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum."

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