Son dakika: 81 ilde Çember-7 Operasyonu

81 İlde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-7 Operasyonlarında" arama Kaydı bulunan 1034 Firari Yakalandı.

8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-7 Operasyonlarında" arama Kaydı bulunan 1⃣0⃣3⃣4⃣ Firari Yakalandı❗️ Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin… pic.twitter.com/bGCIvsSa6W — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 28, 2023

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahıslardan:

📌 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 şahıs,

📌 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şahıs,

📌 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şahıs,

📌 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şahıs,

📌 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs olmak üzere toplam 1034 kişi yakalandı.

Bu yakalanan şahıslar arasında;

📌 Adam Öldürmeden 13 şahıs,

📌 Hırsızlıktan 342 şahıs,

📌 Yaralamadan 239 şahıs,

📌 Cinsel suçlardan 43 şahıs,

📌 Yağmadan 54 şahıs,

📌 Dolandırıcılıktan 148 şahıs,

📌 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmaktan 90 şahıs,

📌 Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan 9 şahıs

📌FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmaktan 2 şahıs ve diğer suçlardan 94 şahıs bulunmaktadır.