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Haberler Gündem Son dakika: 81 ilde Çember-7 Operasyonu

Son dakika: 81 ilde Çember-7 Operasyonu

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Yerlikaya: "81 ilde eş zamanlı olarak 24 bin 483 personelle 4 bin 158 ikamet ve 4 bin 348 noktada yapılan uygulamalarda “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen “ÇEMBER-7 Operasyonları'nda” arama kaydı bulunan bin 34 firari yakalandı"

HABER MERKEZİ
Son dakika: 81 ilde Çember-7 Operasyonu

81 İlde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-7 Operasyonlarında" arama Kaydı bulunan 1034 Firari Yakalandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahıslardan:

📌 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 şahıs,

📌 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şahıs,

📌 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şahıs,

📌 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şahıs,

📌 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs olmak üzere toplam 1034 kişi yakalandı.

Bu yakalanan şahıslar arasında;

📌 Adam Öldürmeden 13 şahıs,

📌 Hırsızlıktan 342 şahıs,

📌 Yaralamadan 239 şahıs,

📌 Cinsel suçlardan 43 şahıs,

📌 Yağmadan 54 şahıs,

📌 Dolandırıcılıktan 148 şahıs,

📌 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmaktan 90 şahıs,

📌 Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmaktan 9 şahıs

📌FETÖ/PDY Örgütüne Üye Olmaktan 2 şahıs ve diğer suçlardan 94 şahıs bulunmaktadır.

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