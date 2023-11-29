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Başkan Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15:00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Görüşme Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecek.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15:00'te MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek. Sürpriz zirve Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecek.

Başkan Erdoğan, TBMM Grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Sayın Bahçeli ile biraz sonra görüşeceğiz." dedi.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ: BUGÜN ÜLKE DÜŞMANLARIYLA İŞ TUTUYORLAR

Basına ayaküstü açıklamada bulunan Başkan Erdoğan, muhalefete yönelik sert ifadeler kullanarak, "Dün Kandil ve Pensilvanya'ya şirin gözükme peşindeydiler. Bugün ülke düşmanlarıyla iş tutuyorlar. Yani figüranlar dışında hiçbir şey değişmedi. Sahne önündekiler yenilendi. Ama akıl hocaları değişmedi. Öğrendik ki kabine üyelerimize özenip kendilerince bazı atamalar yapmışlar. Hızımıza yetişebilirse bizden öğrenecekleri çok şey var." ifadelerine yer verdi.

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