Gazze Şeridi’ndeki geçici ateşkes 1 günlüğüne uzatıldı

Son dakika haberleri: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde altı gündür devam eden "insani aranın" uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, daha fazla rehinenin serbest kalması için ateşkesin uzatıldığı ifade edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde Hamas'la ateşkesin, daha fazla rehinenin serbest bırakması yönündeki çabaların ışığında devam edeceğini söyledi.

IDF kısa bir açıklamada, "Arabulucuların rehineleri serbest bırakma sürecini sürdürme çabaları ışığında ve anlaşma şartlarına tabi olarak ateşkes devam edecek" dedi.

Anlaşmanın bir parçası olarak, Hamas'ın çatışmalara ara verildiği her ekstra gün için en az 10 rehineyi serbest bırakması gerekecek.