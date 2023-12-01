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Başkan Erdoğan'dan Dünya İklim Zirvesi'nde önemli mesajlar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır." ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan Dünya İklim Zirvesi’nde önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan COP28 zirvesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye tüm krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

2053 yılı itibarıyla net sıfır emisyon hedefini öngörüyoruz. Jeotermal kurulu gücünde dünyada 4.'yüz. 2053'te yenilebilir enerjiyi yüzde 59'a çıkarmayı planlıyoruz. İklim finansmanı kaynaklarına daha adil şekilde erişebilmemiz büyük önem arz ediyor. 6 Şubat'taki depremlerin yol açtığı yaraları hızla sarıyoruz.

Türkiye, tüm krizlerde barışın yanında olmuş; adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır. İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi, hiçbir şekilde meşru gösterilemez

Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır

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