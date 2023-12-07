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Berberde sıra beklerken vuruldu! İzmir'deki ilginç olay kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde berberde tıraş olmak için sıra bekleyen S.D. (35), dükkana gelen M.Ö. (25) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından şüpheli M.Ö. kaçarken, S.D. hastaneye kaldırıldı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

DHA
Berberde sıra beklerken vuruldu! İzmir’deki ilginç olay kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde tıraş olmak için berberde sıra bekleyen S.D. (35), dükkana gelen husumetlisi M.Ö. (25) tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, S.D. hastaneye kaldırıldı, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak'taki bir berberde meydana geldi. İddiaya göre, S.D., tıraş olmak için sıra beklerken husumetlisi M.Ö., tabancayla dükkana girdi. S.D.'ye tabancayla ateş eden M.Ö. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı S.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

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