Yağdan önce meyve suyu

Sağlığın ve sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı zeytin ve zeytin yağı aslında yağ değil "meyve suyu"dur. Zeytin hasadı başladı. Özellikle yarımadanın bereketli topraklarında geçmiş nesillerden kalma zeytin ağaçları bu yıl da bereket saçıyor. Ege Bölgesi'nin en değerli meyvesi olan zeytin ve zeytin yağı aslında içilmesi gereken en değerli meyve suyudur. Antibiyotik özelliği vardır. Başta karaciğer temizliğinde önem arz eder. Kanı sulandırır, kalp krizini önler. Sindirim sistemini düzeltir. Vücudu güçlendirir, bağırsaklarımızı düzeltir, kabızlı��ı önler. Bağırsaklarımızın önemli sağlık dostudur.

Beyne atılan pıhtıyı ve felci önlemede etkili. Zeytinyağı mide ülserinde de önleyici rol alır. Yani zeytinyağının faydaları saymakla bitmez.

Akdeniz insanının sabah kahvaltısı sofralarında olmazsa olmazıdır. Ege ve Akdeniz zeytin yağlı yemekleri ile ünlüdür. Türk halkı zeytinyağının faydalarını son yıllarda keşfetti.

Son dönemlerde seralar, meyve bahçeleri özellikle de en uzun ömürlü sağlık dostu zeytin ağaçları o kadar çok kalitelidir ki elde kalanları gelecek nesillere bırakmak boynumuzun borcu olmalı.

BARAJLAR NEFES ALDI

Son günlerde yağan yağmurlar kuruyan barajlar için bir nebze de olsa can suyu oldu. Uzmanların söylediğine göre de yağmurlu havalar bir müddet daha devam edecek.

Umarım böyle devam eder. Devam etsin fakat başta sahil bölgelerimizde tedbiri elden bırakmamak gerekli. Geçtiğimiz hafta sonu yaşananlar ortada, özellikle Alsancak ve Karşıyaka sular altında kaldı.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİK

Egeli OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Dokumacı, "Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak sadece bir yükümlülük değil, aynı zamanda çalışanların sağlığı ve iş performansı için temel bir gerekliliktir " dedi. İş dünyasının dinamikleri ve

çalışma koşullarının, gün geçtikçe değişen ve evrilen bir yapıya sahip olduğunu belirten Dokumacı, " Özellikle son yıllarda, iş sağlığı ve güvenliği konuları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu durum, işverenlerin ve çalışanların sağlığını koruma, güvenli çalışma ortamları sağlama ve mevzuata uygunluğu sağlama sorumluluklarını daha da artırmıştır" dedi.

ÇÖZÜM ODAKLILAR

"Egeli OSGB olarak iş dünyasında 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bir kuruluşuz" diyen Ferhat Dokumacı, "Kurumumuz, çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerine hizmet verebilecek A-B-C sınıfı uzmanlarla donatılmıştır.

Bunun yanı sıra, işyeri hekimleri alanlarında derin tecrübeye sahiptir ve iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi birikimlerini çözüm ortaklarıyla paylaşarak hizmet sunmaktadır.

Ayrıca hizmet standartlarını en üst seviyede tutan, kolay ulaşılır ve çözüm odaklı hizmet anlayışımız çerçevesinde çalışmalarını sürdüren firmamız, iş sağlığı ve güvenliği alanında Ege Bölgesi'nin en büyük firmalarından biri olup gezici İSG sağlık aracı ile birlikte Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı sabit tıbbi tetkik mekânı ve basit hizmet laboratuvarı belgesine sahip olan tek firmadır" diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliğinin başlıca amaçlarını açıklayan Ferhat Dokumacı, "İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmek, çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek, çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumaya, ortaya çıkan sağlık problemlerini, meslek hastalıklarını tespit ederek tedavilerini sağlamak bizim sorumluluğumuzdadır" dedi.