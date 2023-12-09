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İstanbul’un 9 ilçesinde 9 yabancı teröriste gözaltı

ŞENOL KANTÜRK
İstanbul’un 9 ilçesinde 9 yabancı teröriste gözaltı
İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye düzenlenen operasyonda Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan dokuz kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyon düzenledi. Dokuz ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Söz konusu terör örgütleri ile bağlantıları olan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan dokuz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
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