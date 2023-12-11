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Haberler Gündem 81 ilde 'Çember-8' operasyonu! 4 bin 951 firari suçlu yakalandı

81 ilde 'Çember-8' operasyonu! 4 bin 951 firari suçlu yakalandı

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Çember-8' operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 951 firari suçlunun yakalandığını açıkladı.

DHA
81 ilde ’Çember-8’ operasyonu! 4 bin 951 firari suçlu yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, firari suçluların yakalanmasına yönelik son 4 günde yurt genelinde 'Çember-8' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolleri, ev ve iş yerlerine baskınlar ile kimlik kontrollerinde, 'hırsızlık, 'dolandırıcılık', 'yağma', 'cinayet' ve 'cinsel suçlar' başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 4 bin 951 firari yakalandı. Yakalananlardan 4 bin 880'inin en fazla 5 yıldır arandığı, 53'ünün 5 ila 10 yıl arasındaki sürede arandığı, 18'inin ise 10 yıldan uzun zamandır arandığı tespit edildi.

Operasyonları yöneten görevliler ile yer alan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

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