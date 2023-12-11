81 ilde ’Çember-8’ operasyonu! 4 bin 951 firari suçlu yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, firari suçluların yakalanmasına yönelik son 4 günde yurt genelinde 'Çember-8' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolleri, ev ve iş yerlerine baskınlar ile kimlik kontrollerinde, 'hırsızlık, 'dolandırıcılık', 'yağma', 'cinayet' ve 'cinsel suçlar' başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 4 bin 951 firari yakalandı. Yakalananlardan 4 bin 880'inin en fazla 5 yıldır arandığı, 53'ünün 5 ila 10 yıl arasındaki sürede arandığı, 18'inin ise 10 yıldan uzun zamandır arandığı tespit edildi.

Son 4️⃣ gün içinde 8️⃣1️⃣ İlde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslara" yönelik gerçekleştirilen "ÇEMBER-8 Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 4️⃣.9️⃣5️⃣1️⃣ firari yakalandı❗️ Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz.… pic.twitter.com/do6bmUc3px December 11, 2023

Operasyonları yöneten görevliler ile yer alan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.