Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyorlar

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde düzenlenen Kahramanlar- 33 operasyonlarında bölücü terör örgütüne (BTÖ) ait çok miktarda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı. 'Kahramanlar 33' operasyonuna ilişkin detayları İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar hedefteydi. Kahramanlar operasyonu kapsamında 78 barınma alanı imha edildi. Çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" dedi.

PENÇE- KILIT'TE TEMIZLIGE DEVAM

PENÇE-KİLİT Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Öte yandan İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/ YPG üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 4 zanlı yakalandı. Şüpheliler, Ödemiş'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu