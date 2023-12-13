  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Teğmen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit Piyade Teğmen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı hain teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA
Başkan Erdoğan’dan şehit Piyade Teğmen Emir’in ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Emir'in ailesine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA