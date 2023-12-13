Erdoğan’dan Meler’e ‘geçmiş olsun’ telefonu

HAKEM Halil Umut Meler'in, Süper Lig'de önceki akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğraması tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Siyasi liderlerden konuyla ilgili kınama mesajları gelirken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meler'i Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyaret sırasında hakem Meler ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

"BİZİ CİDDİ MANADA ÜZDÜ"

BAŞKAN Erdoğan, "Gerçekten çok üzgünüz, Allah şifa versin. Böyle bir şeyi görmek, izlemek bizi ciddi manada üzdü. Hele hele bir Rizeli olarak da ayrıca üzüldük. Çünkü Rize maçında böyle bir şeyin olması, bizi ciddi manada rahatsız etti. Gerek Adalet Bakanıma gerek İçişleri Bakanıma gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza gerekli olan neyse bunu süratle yapmamızın gerektiğini söyledim. Şu anda arkadaşlarım da yanımda, onların da geçmiş olsun dilekleri var" dedi. Erdoğan'ın durumunu sorduğu Meler, göz altında çatlak olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

'BU TÜR OLAYLARA KESİNLİKLE KARŞIYIZ'

DÜN öğle saatlerinde hastaneye gelen Bakan Bak, hastanenin Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut'tan Meler'in son durumuna ilişkin bilgi aldı. Meler'e 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunan Bak, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR'

YAŞANAN olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirten Bak, sürecin adli makamlara intikal ettiğini söyledi. Türk sporu için önemli bir gece olduğunu kaydeden Bak, "Yeniden birlik ve beraberlik içinde olmamız için spordaki hakemlerin üzerindeki baskıyı azaltacak şekilde herkese görev düşüyor. Lütfen yöneticilerimiz, futbolun ve sporun bütün elemanlarının kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Buna ihtiyacımız var. Futbolda Milli Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılması ile beraber halkımız arasında önemli bir değeri ortaya çıktı. Almanya'da oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde ligimizin daha kaliteli olmasını istiyoruz. O yüzden bu tür olaylara kesinlikle karşıyız ve prim vermeyeceğiz. Gerekli önlemleri alacağız" dedi.

'BİR DAHA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ'

BAKAN Yerlikaya, dünyanın en popüler sporunda böyle görüntüler görmenin hak edilmediğini vurgulayarak, "Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi en güzel şekilde yansıtabileceğimiz şekilde bu spor müsabakalarını yapalım. Bir daha da böyle bir sonuç yaşamak istemiyoruz" dedi.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de basın mensuplarına hakem Halil Umut Meler'e Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yapılan saldırıyı değerlendirdi. Tunç, "Türk Ceza Kanunu'nun kasten yaralama ve kamu görevlisine karşı kasten yaralama, ayrıca kırık meydana geldiği için bunların hepsi cezada artırım nedenleri ve tutuklama sebebi noktasında da Sulh Ceza Hakimliğimizin takdiri. Tutuklama kararları gerçekleştirildi. Diğer soruşturmalar da titizlikle devam ediyor" dedi. Bakan Tunç, sahaya inen diğer şahıslarla ilgili olarak da soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyledi.

BAHÇELİ: TÜRK SPORUNA GÖLGE DÜŞÜRMÜŞTÜR

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor futbol müsabakasının bitiminde sahaya hışım ve hınçla giren MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı'nın görevli hakeme yumruklu saldırısı ve müteakiben meydana gelen ilave şiddet sahneleri milletimizi derinden yaralamış, Türk sporuna gölge düşürmüştür. Bahanesi ne olursa olsun asla tasvip edilmeyecek ilkel görüntüler aynı zamanda toplumsal huzur ve güvenliğimizi de sarsmıştır. Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞİDDETE SEVK EDEN SPOR PROGRAMLARINA YAPTIRIM

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü-ÇAYKUR Rizespor maçında Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti. Şahin, "Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekraren hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz. Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst Kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.