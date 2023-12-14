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Haberler Gündem Son dakika... Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Hakem saldırısı olayına karışan 4 kişi hakkında dava açıldı

Son dakika... Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Hakem saldırısı olayına karışan 4 kişi hakkında dava açıldı

Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyla ilgili iddianamenin hazırlandığını MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca’nın da arasında olduğu 4 kişi hakkında dava açıldığını açıkladı.

HABER MERKEZİ
Son dakika... Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Hakem saldırısı olayına karışan 4 kişi hakkında dava açıldı
Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyla ilgili iddianamenin hazırlandığını MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın da arasında olduğu 4 kişi hakkında dava açıldığını açıkladı.
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