Son dakika... Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Hakem saldırısı olayına karışan 4 kişi hakkında dava açıldı

Son dakika... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyla ilgili iddianamenin hazırlandığını MKE Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca'nın da arasında olduğu 4 kişi hakkında dava açıldığını açıkladı.