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Haberler Gündem MSB duyurdu! "Bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu"

MSB duyurdu! "Bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu"

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu." ifadelerini kullandı.

DHA
MSB duyurdu! Bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu" denildi.

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