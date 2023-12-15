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Haberler Gündem Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar hangi gün kapanıyor? İşte 2023-2024 MEB tatil takvimi...

Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar hangi gün kapanıyor? İşte 2023-2024 MEB tatil takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 takvimine göre ara tatil ne zaman, kaç gün yapılacak, okullar ne zaman kapanacak? 14-17 Kasım'da ilk ara tatilin tamamlanmasının ardından veliler ve öğrenciler araştırma yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ara tatile ilişkin açıklamasıyla tüm soruları netleştirdi. Peki yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatil uzatılacak mı? İşte 2023-2024 MEB eğitim öğretim yılı takvimi...

HABER MERKEZİ

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken gözler okulların kapanış tarihine çevrildi. Yarıyıl tatili sebebiyle İlkokul, ortaokul ve liselerde yaklaşık 20 milyon öğrenci tatilin keyfini çıkaracak. Ocak ayına kısa bir zaman kala ise yarıyıl tatilinin hangi tarihte başlayacağı ve kaç gün olacağı gündem oldu. Özellikle sosyal medya ve bazı platformlarda ara tatilin kaldırılacağına ilişkin iddialar gündeme gelirken yarıyıl tatilinin daha uzun olup olmayacağı merak ediliyor. Öğrenciler, 1. dönemin sona ermesinin ardından normal şartlarda 15 günlük tatil yapıyor. Dönem sonunda karnelerini alacak öğrenciler heyecan içinde tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki İkinci ara tatil kaldırılacak mı, yarıyıl tatiline mi eklenecek? İşte, Bakan Yusuf Tekin'in konuyla ilgili yaptığı açıklama…

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN, UZATILACAK MI? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim süren öğrenciler için dönem başında açıklanan takvim uygulanmaya devam edecek. Yarıyıl tatilinin uzatılmasına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili sebebiyle kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek. Öğrenciler için yarıyıl tatilinde okulların kapalı olduğu günler şu şekilde;

Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar hangi gün kapanıyor? İşte 2023-2024 MEB tatil takvimi...

20 Ocak Cumartesi

21 Ocak Pazar

22 Ocak Pazartesi

23 Ocak Salı

24 Ocak Çarşamba

25 Ocak Perşembe

26 Ocak Cuma

27 Ocak Cumartesi

28 Ocak Pazar

29 Ocak Pazartesi

30 Ocak Salı

31 Ocak Çarşamba

1 Şubat Perşembe

2 Şubat Cuma

3 Şubat Cumartesi

4 Şubat Pazar

Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar hangi gün kapanıyor? İşte 2023-2024 MEB tatil takvimi...

İKİNCİ ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamda ara tatilin kaldırılmayacağını ve gündemlerinde olmadığını aktardı.

" Tekin açıklamasında "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." ifadelerini kullandı.

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024

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