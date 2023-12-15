Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar hangi gün kapanıyor? İşte 2023-2024 MEB tatil takvimi...

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken gözler okulların kapanış tarihine çevrildi. Yarıyıl tatili sebebiyle İlkokul, ortaokul ve liselerde yaklaşık 20 milyon öğrenci tatilin keyfini çıkaracak. Ocak ayına kısa bir zaman kala ise yarıyıl tatilinin hangi tarihte başlayacağı ve kaç gün olacağı gündem oldu. Özellikle sosyal medya ve bazı platformlarda ara tatilin kaldırılacağına ilişkin iddialar gündeme gelirken yarıyıl tatilinin daha uzun olup olmayacağı merak ediliyor. Öğrenciler, 1. dönemin sona ermesinin ardından normal şartlarda 15 günlük tatil yapıyor. Dönem sonunda karnelerini alacak öğrenciler heyecan içinde tatilin kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki İkinci ara tatil kaldırılacak mı, yarıyıl tatiline mi eklenecek? İşte, Bakan Yusuf Tekin'in konuyla ilgili yaptığı açıklama…

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN, UZATILACAK MI? Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim süren öğrenciler için dönem başında açıklanan takvim uygulanmaya devam edecek. Yarıyıl tatilinin uzatılmasına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmıyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili sebebiyle kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek. Öğrenciler için yarıyıl tatilinde okulların kapalı olduğu günler şu şekilde;