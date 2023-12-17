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Haberler Gündem 72 ilde "Mercek 8" Operasyonu

72 ilde "Mercek 8" Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Son 3 günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen “MERCEK-8” Operasyonlarında; 1558 şüpheli şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

HABER MERKEZİ
72 ilde Mercek 8 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Son 3 günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "MERCEK-8" Operasyonlarında; 1558 şüpheli şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

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