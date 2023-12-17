72 ilde "Mercek 8" Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Son 3 günde eş zamanlı olarak 72 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "MERCEK-8" Operasyonlarında; 1558 şüpheli şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

Son 3⃣ günde eş zamanlı olarak 7⃣2️⃣ İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına Yönelik Olarak Düzenlenen "MERCEK-8" Operasyonlarında; 📌9️⃣6️⃣4️⃣ Ruhsatsız Tabanca, 📌8️⃣9️⃣ Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca 📌3️⃣0️⃣ Uzun Namlulu Tüfek 📌2️⃣5️⃣2️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği olmak… pic.twitter.com/Ja0BRdNa0K — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 17, 2023