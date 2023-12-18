Hayvan köyleri önerisi

Son iki ayda 4'ü çocuk 11 kişinin saldırıya uğradığına dikkat çeken Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Kentlerimiz, hayvanların yaşam hakkına saygılı bir çözümü hak ediyor. 81 ile kedi ve köpek köyleri kurarak, bu soruna çözüm bulabiliriz" çağrısında bulundu. Köpek saldırılarının Türkiye'nin dört bir yanında neredeyse her bölgede meydana geldiğine dikkat çeken Yılmaz, "Bu Türkiye'nin ortak problemidir. Dolayısıyla çözüm üretirken 81 ili de içine alan projeler geliştirmeliyiz. Bu kapsamda mevcutta çeşitli illerde kent konseyi gönüllülerimiz tarafından yürütülen kısırlaştırma çalışmalarının da 81 ile yayılmasını sağlamalıyız Hazırlayacağımız öneriyi bakanlıklara sunacağız" dedi.