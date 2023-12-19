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Cezaevi aracı saldırısına 2’şer kez ‘ağır’ müebbet

HABER MERKEZİ
Cezaevi aracı saldırısına 2’şer kez ‘ağır’ müebbet
Bursa'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, 19 kişinin yaralandığı cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırı davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, MLKP üyesi sanıklar Dilek Arsu, Seda Baykan ve Mehmet Mustafa Uzkar'a, Yiğit'in şehit olmasına ilişkin, 'tasarlayarak kamu görevlisini kasten öldürme' ve 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 19 kişinin yaralanmasına ilişkin, 'tasarlayarak kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 19 kez ayrı ayrı 15'er yıl olmak üzere, 'tehlikeli madde bulundurma ve taşıma', 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'terör' suçlarından toplamda ayrı ayrı 363'er yıl hapis cezası verdi.
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