MEB 1. dönem ortak sınav takvimini açıkladı! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlayacak, sınavlarda konu dağılımı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), ortak sınavlara ilişkin takvimi yayımladı. Bakanlık açıklamasında ortak sınavların ne zaman olduğunu açıklarken aynı zamanda da konu ve soru dağılım tablolarını ilan etti. Öğrencilerin aklında olan "ortak sınavlar ne zaman başlayacak, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?" sorularının cevabı detaylarda…

MEB Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ortak yazılı sınavları 1-2 Kasım tarihlerinde 7'nci sınıf öğrencileri için matematik, 10'uncu sınıflar için ise coğrafya derslerinden yapılmıştı. İkinci ortak sınavlar bu ay içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilecek.