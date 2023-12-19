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Haberler Gündem MEB 1. dönem ortak sınav takvimini açıkladı! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlayacak, sınavlarda konu dağılımı nasıl olacak?

MEB 1. dönem ortak sınav takvimini açıkladı! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlayacak, sınavlarda konu dağılımı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1. dönem 2. yazılı ortak sınavlar takvimi açıklandı. Öğrenciler de bu konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, MEB ortak sınavlar ne zaman başlıyor? MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak? Konu dağılımı nasıl olacak? İşte, MEB ortak sınav tarihleri ile ilgili merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), ortak sınavlara ilişkin takvimi yayımladı. Bakanlık açıklamasında ortak sınavların ne zaman olduğunu açıklarken aynı zamanda da konu ve soru dağılım tablolarını ilan etti. Öğrencilerin aklında olan "ortak sınavlar ne zaman başlayacak, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?" sorularının cevabı detaylarda…

MEB Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ortak yazılı sınavları 1-2 Kasım tarihlerinde 7'nci sınıf öğrencileri için matematik, 10'uncu sınıflar için ise coğrafya derslerinden yapılmıştı. İkinci ortak sınavlar bu ay içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilecek.

MEB 1. dönem ortak sınav takvimini açıkladı! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlayacak, sınavlarda konu dağılımı nasıl olacak?

MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada, sınav tarihlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

6.sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9.sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ortak sınava girecek.

Bakanlığın yeni açıklamasında ortak sınavların ne zaman yapılacağına ve soru dağılım tablolarına yer verildi. Buna göre 6.sınıfların soru sayısı 16, 9.sınıfların soru sayısı 20'den oluşacak.

MEB 1. dönem ortak sınav takvimini açıkladı! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlayacak, sınavlarda konu dağılımı nasıl olacak?

MEB ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYINLANDI

Yayımlanan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor. Örnek sorular, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yer alan "öğrencilerin cevapları oluşturması gerekliliğinin daha net anlaşılması" amacıyla hazırlandı.

Ayrıca örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara verecekleri cevaplarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

MEB 2. ORTAK SINAV KAÇ SORU?

Sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanmıştır. Ülke geneli yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle gerçekleştirilecektir.


Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

Örnek soru kitapçıklarına odsgm.meb.gov.tr sayfasından ulaşılabiliyor.



MEB 1. dönem ortak sınav takvimini açıkladı! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlayacak, sınavlarda konu dağılımı nasıl olacak?

6. sınıf Türkçe dersi (Anka Kuşu Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız...

6. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız...

6. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız...

9. sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız...

9. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız...

ORTAK SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. İl ve ilçe mazeret sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

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