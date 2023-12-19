MSB duyurdu! Sınır ötesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakilka haberi... MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hâle getirildi." dedi.

Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/z7Cqx3Jl5p — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2023