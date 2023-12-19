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Haberler Gündem MSB duyurdu! Sınır ötesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Sınır ötesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ
MSB duyurdu! Sınır ötesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakilka haberi... MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hâle getirildi." dedi.

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