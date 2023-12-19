SİBERGÖZ - 10’da 144 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-10 operasyonlarında 144 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla, yasa dışı bahisle, çevrim içi çocuk tacizi suçlarıyla mücadele kapsamında 36 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

EŞ ZAMANLI

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız" ifadesini kullanan Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce, Manisa, İzmir, İstanbul olmak üzere 36 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 144 şüpheli yakalandı" dedi.