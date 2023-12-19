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STK protokolleri ile çocuklar dağa çıkmıyor

HABER MERKEZİ
STK protokolleri ile çocuklar dağa çıkmıyor
MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 Yılı bütçesi üzerine sunum yaptı. Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde cemaat dernekleri kurulduğu iddialarına ilişkin DEM sıralarını göstererek şöyle dedi: "Bunların içerisinde sizin tarikat, cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerden dolayı bize destek olanlara da teşekkür ederim. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Siz bunun için rahatsızsınız."
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