  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail'in Filistin'e saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

AA
Son dakika... Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaları birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Görüşmede, yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye başarılar dileyen Erdoğan yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA