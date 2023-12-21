Kafes-22 Operasyonu ile 302 şüpheliye gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, mali suç örgütlerine yönelik 63 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-22 Operasyonları'nda 302 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürl��klerimizce; Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla başta olmak üzere 63 ilimizde eş zamanlı Kafes- 22 Operasyonları düzenlendi" ifadelerine yer verdi. 18 adet ruhsatsız silah, engelli raporu, 396 adet basılmış ve basıma hazır sahte plaka ele geçirildi.