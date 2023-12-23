Başkan Erdoğan: Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, alçaklardan hesabı sorulmuştur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerimin hemen başında dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize mevladan acil şifalar temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad mekanları cennet makamları ali olsun. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Pençe Harekatı bölgesi ile Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terörü kaynağında kurutma bu stratejimizi uygulamayı son terörist bertaraf edilene kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ne pahasına olursa olsun Irak'ın veya Suriye'nin kuzeyinde bir terör yapılanmasına müsaade etmeyecektir. Emperyalistlere taşeronluk yapan kiralık katil sürüleri ile mücadelemizden kesinlikle geri adım atmayacağız. Hem eli kanlı caniler hem de bölücü örgüte destek verenler bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını er yada geç anlayacaklardır. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan tüm güvenlik güçlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim kahraman askerlerimizi muzaffer eylesin diyorum.

Yüzyılın Dönüşümü İstanbul programıyla sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bugün İstanbul'u depreme hazırlamanın gururunu yaşıyoruz. Kentsel dönüşümde yarısı bizden adını verdiğimiz kampanyaya İstanbullu kardeşlerimiz yoğun teveccüh gösterdi. Yarısı bizden kampyaasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her daire için 1 buçuk milyon lira destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği, 700 bin lirası hibe, geriye kalanı ise uygun faizli kredi ile olacak.

Toplamda 350 bin konutu dönüştürmeyi amaçlayan yarısı bizden kampanyasına bugün Bismillah diyerek başlıyoruz.

İstanbul kentsel dönüşüm yıkım programını da bugün başlatıyoruz.

Bugün ayrıca, 3 binin üzerinde konutun temellerini atıyoruz. Bugünkü programımızda imza, yıkım, yapım olmak üzere, yüzyılın dönüşümüne start veriyoruz.

Buradan özellikle, yüzde 50 oranlarında anlaşma sağlamış vatandaşlarımı, diğer komşularını da ikna ederek yarısı bizden kampanyasına katılmaya devet ediyorum.

6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli şiddetli sarsıntılar miller olarak bize deprem gerçeğini tekrar hatırlatmıştır. 50 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 11 ilimizdeki 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen böylesine büyük bir afetten sonra artık hiçbir şeyin eskisi gibi olması düşünülemez. Devlet ve vatandaş olarak deprem konusunu önceliklerimizin en başına almamız gerekiyor. Nitekim yakın zamanda Marmara Bölgemizde meydana gelen depremler çalışmalarımızı daha da hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor. Burada bir hususa özellikle dikkatlerinizi çekmek isterim.

DEPREME KARŞI HAZIRLIK TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR

Depreme karşı hazırlık yapmak bizim için tercihten öte zorunluluktur. Çünkü coğrafi olarak biz depremle burun buruna yaşayan bir ülkeyiz. Ülkemiz topraklarının yüzde 66'sı nüfusumuzun ise yüzde 71'i deprem açısından riskli alanlarda yer alıyor. Son bir asırda 6 ve üzeri büyüklükte 230'dan fazla depreme maruz kaldık. Bu depremlerde 130 bini aşkın kardeşimiz vefat etti. Sadece insani açıdan değil, ekonomik açıdan da çok ağır bedeller ödedik. 17 Ağustos Marmara depreminin ekonomimiz üzerindeki menfi etkilerini yıllarca hissettik. Son olarak 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her deprem sonrasında madden ve manen toparlanmak için yıllarımızı harcadık. Bunlar depremin mali yüküdür. Toprak altında yitirdiklerimizin kalbimizde açtığı yaralar ise muhtemelen hiç kapanmayacaktır. Yarım kalan umutlar, enkaza dönen evlerin hafızalarda bıraktığı tortular, özellikle depremzedelerimizin yüreğini yakmaya devam edecek. Hal böyle iken hiçbirimizin depremi hafife alma, deprem gerçeğine gözlerini kapama gibi bir lüksü olamaz. Bu topraklarda yaşamaya devam edeceksek ki biz buna inanıyoruz. Böyle deprem riskini bir an olsun aklımızdan çıkaramayız. Bunu unutmak demek Allah korusun 17 Ağustos ve 6 Şubat benzeri felaketlerle yeniden karşılaşmak demektir.

Teşhisi doğru koymak tedavinin yarısıdır. Sorunla yüzleşmek kabullenmek çözümün ilk adımıdır. Dolayısıyla depremle mücadeleyi önce zihinlerde başlatmamız gerekiyor. Deprem değil çürük, sağlıksız, dayanıksız bina öldürür ilkesini tamamen özümsemeden hiçbir yere varamayız. Tartışmasız bir şekilde Türkiye'nin birincil meselesi yapı stokunun süratle yenilenmesidir. Bu sebeple başta İstanbul olmak üzere 81 vilayetimize yapacağımız en büyük iyiliğin kentsel dönüşüm hamleleri olduğuna inanıyoruz.

YEREL SEÇİM MESAJI

İstanbul'un hizmet ve eser hasretinin dinmesi için 31 Mart çok önemli. 31 Mart'ta İstanbul'un fetret devri sona erecek. İstanbul'a kendini vakfedecek, İstanbul'dan başka bir şeyi gözü görmeyecek, İstanbul'u emanet bilip ona sahip çıkacak adayımızı yakında açıklayacağız.