Deprem illeri en kısa sürede kalkınacak

AK Parti aday belirleme toplantılarına hız verdi. Bu kapsamda mesaisinin büyük bölümünü adaylar üzerine bizzat çalışma yaparak geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin genel merkezinde Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon il teşkilatı ile bir araya geldi. Erdoğan, deprem illerinin en kısa sürede yeniden kalkınması talimatını verdi.

TALEPLERİ DİNLEDİ

İl temayül çalışmaları için Başkan Erdoğan dün de İstanbul'da Tekirdağ, Şanlıurfa ve Erzurum teşkilatı ile bir araya geldi. AK Parti'de Başkan Erdoğan başkanlığında Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon büyükşehirlerine yönelik temayül gerçekleştirildi.

15 ilin temayül yoklaması tamamlanırken Başkan Erdoğan teşkilat üyeleriyle yakından ilgilendi, deprem illerinden gelen teşkilat üyelerinin hepsine tek tek söz hakkı vererek illerinin sorunlarını ve isteklerini anlatmalarını istedi. Erdoğan, taleplerin karşılanması için gerekli talimatları verdi, deprem konutlarının peyderpey hızla yükseldiğini ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılacağını belirtti

'TAMAHKARLARA MEYDANI BOŞ BIRAKMAYIZ'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un kuruluşunun 150. Yıl Gong Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "14-28 Mayıs seçimleri arifesinde bir kez daha gördük. Bizzat muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tarafından Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül bir kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla, yatırımcı korkutuldu. Dövize, altına ve üretime doğrudan katkısı olmayan diğer araçlara yönlendirilmek istendi. Bu furyaya mandacı müstemlekeci kimi ekonomistler de alkış tuttu. Bizim de bu doğrultuda daha kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor, ister siyasetçi, ister ekonomist, isterse simsar olsun, sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız" dedi.

ÖZEL'DEN 50 BİN LİRA TAZMİNAT KAZANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı davada, 50 bin lira manevi tazminat kazandı. Erdoğan'ın, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Özel aleyhine, 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle açtığı manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince kesin olarak karara bağlandı. Özel, Başkan Erdoğan'a, 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.