Türkiye'de kadına yönelik şiddetin son bulması için devletin ve toplumun verdiği mücadele, takdir toplasa da, ne yazık ki cinayetler son bulmuyor. 2023'ün bitmesine az bir süre kala ortaya çıkan kara tablo, kadınların uğradığı şiddeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

20 YILDA 3 BİN 932 KADIN

Kadın cinayetlerinde alınan tedbirler ve yasalarla getirilen tüm ağır cezalara rağmen kanayan yara olan kadın cinayetleri, son bulmadığı gibi azalmıyor da... Hemen her gün kadın cinayeti haberleri yazılı ve görsel basında ilk sıralarda yer alıyor. 2003 ile 2023 yılları arasında, eşleri, sevgilileri, evlatları, babaları, yakınları ve arkadaşları tarafından 3 bin 932 kadının cinayete kurban gittiği öğrenildi. Öldürülen kadınlardan yarısından çoğu ateşli silahla katledilirken, bireysel silahlanmanın en çok kadınları hayattan kopardığı kaydedildi. Öldürülen kadınlar başta İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşıyordu.

İSMİ OLMAYANLAR VAR

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan rapora göre, bu yıl ülkemizde 382 kadın öldürüldü. Katledilen kadınların 65'i Ege Bölgesi'ndeki şehirlerde yaşıyordu. 2022 yılındaki cinayet sayısı 2023'e göre yüzde 9.5 azalsa da, bu sadece acı bir teselli olarak kaldı. Hepsinin birer adı ve mezarı var. Ancak kimi kurbanın kimlikleri belli olmadığı için kimsesizler mezarlığına defnedildi. Polis, kimlikleri belirlenemeyen kadınların DNA ile kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara devam ediyor. 2023 yılında ise kimliği belirlemeyen 4 kadın bulunuyor.

SON KURBANLAR İZMİR'DE

Kadın cinayetlerinde başı çeken şehirlerden biri olan İzmir'de son 2 günde 2 kadın öldürüldü. İzmir Bayraklı'da Metin Akyüz isimli şahıs, halası Gurbet Ayaz'ı sokak ortasında boğazını keserek öldürdü. Korkunç cinayetin ardından yeğen Akyüz, yaşadığı eve dönüp cinayeti işlediği bıçakla kendi boğazını kesip yaşamına son vermek istedi.

SICAK SUYLA İŞKENCE YAPTI

Komşuların durumu fark etmesi üzerine ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Metin Akyüz'ün yaşam savaşı verdiği öğrenildi. İzmir'de bir başka kadın cinayeti ise, önceki gece Karşıyaka'da yaşandı. Bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gözde Karamus (29) ile Serdar Karamus'un (30) parkta başlayan tartışması kanlı bitti. Serdar Karamus, eşi Gözde Karamus'u silahla sırtından ve başından vurdu. Cani koca, silahı başına dayayıp tetiğe basarak intihara kalkıştı. Genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, katilin tedavi altında olduğu belirtildi. Acılı baba Yüksel Madi (70), "Kızım ondan ayrılmak istiyordu; çünkü cehennem hayatı yaşatıyordu ona. İşkence ediyordu, sıcak su damlatıyordu üzerine. Bağlayıp, dövüyormuş kızımı. Bize gelip anlattıkça bizim kanımız dondu" sözleriyle isyan etti.