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Haberler Gündem Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: Şehitlerimiz var

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: Şehitlerimiz var

Açıklama MSB'den geldi. Son dakika haberine göre, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu. İlk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede sıcak temas sürüyor.

DHA
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: Şehitlerimiz var

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifa dilekleri iletild

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