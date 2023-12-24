Vatan size minnettar

Türkiye önceki akşam Kuzey Irak'ta PKK'nın sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 6 askerimizin şehit düşmesiyle yasa boğuldu. Şehitlerimizin baba evlerine şehadet haberi verildi. Hain saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, şehidin İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı.

Günay'ın şehadet haberinin annesi ve babasına verilme anında, adreste sağlık görevlileri de bulundu. Hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın acı haberi ise Denizli'de yaşayan ailesine ulaştı.

AĞABEYİ DE GAZİ OLMUŞTU

Şehit Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın (35) da 2016'da Suriye'de uzman çavuş olarak görev yaptığı sırada gazi olduğu ve geçen yıl Devlet Övünç Madalyası ve Beratı aldığı öğrenildi. Şehit Serinkan'ın acı haberi, Tavas'ta yaşayan baba Ali ile anne Rabia Serinkan ve Pamukkale'de yaşayan 2 çocuk annesi eşi Çilem Serinkan'a verildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) acı haberi Malatya'da yaşayan aileye ulaştı. Şehidin anne ve babasının Umre için Mekke'de oldukları öğrenildi.

Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın bir süre önce sosyal medyadan yayınladığı, 'Şehit olursam bunu paylaşın' ifadesi yürekleri buruktu. Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın şehadet haberi Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini annesi Miyase Yazıcı ve eşi Seda Yazıcı'ya Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur verdi.Şehidin evinin bulunduğu sokak ve evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin 4 ay önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Saldırıda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine kayıtlı Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

ACI HABER GELDİ ŞEHİT SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

BAŞKAN Erdoğan'ın açıklamalarından sonra bölgeden bir acı haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Harekatı bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi. Şehitlerimizin sayısının 12'ye çıkması Türkiyeyi yasa boğdu. Şehitlerin kimlikleri açıklandı. Şehit olan 6 askerin kimlikleri şöyle: Piyade Uzman Çavuşlar Ahmet Arslan, Abdülkadir İyem, Piyade Sözleşmeli Erler ise Enes Budak, Cebrail Dündar, Semih Yılmaz ve Kemal Aslan.

YARALANDIKTAN SONRA GÖREVİNE GERİ DÖNMÜŞTÜ

SALDIRIDA şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Evli ve iki çocuk babası Erenoğlu'nun Yeşilyurt köyündeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti. Erenoğlu'nun 2022 yılında girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu ve tedavisi biter bitmez yeniden göreve koştuğu öğrenildi.