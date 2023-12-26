56 terörist inlerinde etkisiz hale getirildi

BÖLÜCÜ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen sızma ve saldırı girişiminin ardından kara harekatıyla 30, hava harekatıyla 26 olmak üzere toplamda 56 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in önceki gün kara harekatıyla 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

KARA VE HAVA HAREKATI

MİLLİ Savunma Bakanlığı, dün ise hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26 olduğunu bildirdi. Böylelikle bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen sızma ve saldırı girişiminin ardından toplamda ise 56 terörist etkisiz hale getirildi.