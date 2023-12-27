Sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'lı 'Bahoz Zagros' kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı saha ajanlarıyla takibe aldı. Teröristin Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğu saptandı. Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı, ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen Akman'ın faaliyetleri, MİT tarafından bir süre izlendi. Terörist, uygun koşulların oluşmasıyla düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK'NIN 50 TESİSİ VURULDU

TERÖR örgütü PKK'nın hareket kabiliyetini ve altyapısını hedef alan MİT, örgüt tarafından kullanılan kıyafetten silaha, patlayıcıdan günlük yaşam malzemesine kadar tüm malzemelerin Suriye'deki tesislerinde üretildiğini tespit etti. MİT, örgüte ait hedeflenen tüm altyapı tesislerini nokta atışıyla imha etti. Operasyonda Suriye Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki 50'ye yakın hedef vuruldu.

32 İLDE 208 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanlar-36 operasyonlarında 32 ilde bölücü terör örgütü adına faaliyet gösteren 208 şüpheli yakalandı" dedi.