Suç örgütlerinin araçları emniyete verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu ele geçirilen 23 lüks otomobil, emniyetin hizmetine verildi. Daha önce operasyonlarda ele geçirilen araçlar otoparklarda uzun süre kalıyordu veya çürümeye terk ediliyordu. Bu kez mahkeme tarafından emniyetin hizmetine geçirilmesine karar verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye'nin Huzuru. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi3 açıklamasında bulundu.

HEPSİ LÜKS MARKA

Bakan Yerlikaya, bundan sonra bu araçların, suç örgütlerinin değil; polisin emrinde, milletin hizmetinde olacağına da dikkat çekti. Lüks araçlar arasında Ferrari 488 GTB, Bentley Continental GT, Porsche Taycan ve Audi, Volvo, Mercedes ve BMW'nin son modelleri yer alıyor.