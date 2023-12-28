CHP’li Sevigen: Özgür Özel adına ben özür diliyorum

TÜRKİYE'Yİ yasa boğan 12 şehit haberinin ardından TBMM'de teröre karşı imzalanan ortak bildiriyi CHP'nin imzalamamasına tepki gösteren 23. Dönem CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, "Özgür Bey'in toplumdan özür dilemesi lazım" dedi.

DEVLET eski Bakanı Sevigen, "12 tane ana kuzusu, ateş düştüğü yeri yakıyor, eskiden Türkiye'yi yakardı, o kadar masum bir bildiri ki sadece askerlere destekti. Kemal Bey öyle zannediyorum ki imzalardı, gelen gideni aratır derler ya, Türkiye çoluk çocuğa kaldı. Değişim olur diye düşündük ama beceremedik, onlara bir çağrıda bulunuyorum. Özgür Özel adına, o imzayı atmayanlar adına, şehit annelerinden, babalarından, eşlerinden, çocuklarından bu vatan için ölenlerden özür diliyorum" dedi.