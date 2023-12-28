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Sözde kadın savunma güçleri komutanı etkisiz

HABER MERKEZİ
Sözde kadın savunma güçleri komutanı etkisiz
MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın savunma güçleri (HPJ) komutanı 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyveri'yi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. MİT, İran-Irak sınırındaki kadın teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan sözde kadın savunma güçleri komutanı 'Aryen Are' kod adlı Zeynep Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğunu tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki askeri üslerine yönelik eylem planlamalarında bulunan Zeynep Eyveri, harekete geçemeden etkisiz hale getirildi.
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