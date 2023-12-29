Zincirleme kazada 10 ölü 61 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyan otobüsün de aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 TIR'ın bulunduğu 7 araç, zincirleme kaza yaptı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Nihal Yıldız (53), Adem Akyol (58), Alperen Ayhan (16), Kenan Cin (46), Ergin Çınar (57), Erdoğan Mandal (42), Satılmış Furkan Öztürk (25), Sedat Değirmenci (53) ve Hüseyin Kamil Yıldız'ın (31) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaşamını yitiren bir kişinin ise kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirilirken kısa süre sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım normal seyrinde ilerledi. Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı paylaşımda, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı. Öte yandan kazaya karışan araçlardaki 6 sürücü gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLECEK

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden 10 kişiden avukat Kamil Yıldız, hemşire yengesi Nihal Yıldız ve ağabeyi Hilmi Yıldız'ın, Osmaniye'deki bir akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra yaşadıkları İstanbul'a döndüğü bildirildi. Kamil Yıldız ile Nihal Yıldız'ın cenazeleri, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek beldesinde toprağa verilecek. Ayrıca kazada hayatını kaybeden Kenan Cin ve Erdoğan Mandal'ın Giresun'a bir yakınlarının cenazesine geldikleri ve İstanbul'a dönüş yolunda oldukları öğrenildi.