81 ilde eş zamanlı çengel-5 operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kaçak ve sahte içki ticaretinin engellenmesine yönelik, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Çengel-5" operasyonlarıyla 35 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Operasyonlarda, 15 bin litre etil alkole, 188 bin litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 6 bin 100 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 1300 boş şişe ve 7 bin 700 bandrole, 2 bin 100 alkol aroması ve 8 bin 700 adet etikete el konuldu, 12 kaçak alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Operasyona, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı."