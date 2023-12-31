Emniyet yılbaşında sahada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede 2024 yılını huzur ve güven içinde karşılayabilmek için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Jandarma 38 bin 222 personel, 5 bin 552 araç, 265 drone ile emniyet 167 bin 739 personel, 178 hava aracı, 86 deniz aracı, 400 dedektör köpeği, sahil güvenlik 2 bin 913 personel, 4 hava aracı, 163 deniz aracı, 8 dedektör köpeği ile yılbaşında görev yapacak."

MUĞLA DA GÖREV BAŞINDA

Muğla'da da trafik ekipleri yılbaşı gecesi 236 personel ile denetim gerçekleştirilecek. Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmelerini temin etmek amacıyla Muğla genelinde yılbaşı gecesi alınan trafik tedbirleri çerçevesinde 88 trafik ekibi, 212 trafik ekip personeli, 8 yaya trafik personeli ile birlikte diğer birimlerden takviye edilen 16 kadro personeli olmak üzere, toplamda 236 personel görev alacak.