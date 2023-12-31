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Modacı ögrenciler sağlıkçılara kıyafet tasarladı

HABER MERKEZİ
Modacı ögrenciler sağlıkçılara kıyafet tasarladı
Bursa'da moda bölümü okuyan öğrenciler, hastane personellerinin kıyafetlerini diktiler. Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl Devlet Hastanesi arasında imzalanan protokolle eğitim gören 102 öğrenci, personellerin kıyafetlerini diktiler. Dikilen 4 çeşit 587 adet kıyafet ise hastaneye dün teslim edildi. Kıyafetlerden elde edilen yaklaşık 500 bin TL, okulun döner sermayesinde kullanılacak. Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise, "Elbiselere baktığımızda birinci sınıf bir işçilik ve birinci sınıf bir kumaş kullandıklarını görüyoruz. Okullarımız üretmeye devam ediyor" diyerek memnuniyetini dile getirdi.
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